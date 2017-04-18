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Публикации за 18.04.17

Суд арестовал предполагаемого организатора теракта в метро

Суд арестовал предполагаемого организатора теракта в метро

Басманный суд Москвы арестовал предполагаемого организатора теракта в питерском метро Аброра Азимова до 3 июня. Суд счет доводы следствия о том, что у подозреваемого, если оставить его на свободе, будет возможность скрыться, уничтожить доказательства и договориться с пока еще не установленными соучастниками, передает РИА «Новости».

По словам следователя, причастность Азимова к преступлению полностью доказана, в том числе и его собственными показаниями. Адвокат предполагаемого террориста сообщил, что он признает вину.

Сам Азимов сказал, что не говорил, что причастен к взрыву. По его словам, ему дали команду, но он не знал, что участвует в теракте. Какую именно команду ему дали и кто, пока неясно.

Азимов был задержан накануне в Одинцовском районе Подмосковья. По данным ФСБ, именно он отвечал за подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова, который устроил взрыв в питерском метро 3 апреля, когда погибли 15 человек или около 50 получили ранения.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 18.04.17

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