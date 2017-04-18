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Публикации за 18.04.17

Мне дали команду: предполагаемый организатор теракта в питерском метро признал свою вину

Мне дали команду: предполагаемый организатор теракта в питерском метро признал свою вину

Задержанный накануне в Подмосковье по подозрению в организации теракта в питерском метро Аброр Азимов признал вину. Об этом в Басманном суде сообщил его адвокат Армен Задоян. Сам Азимов о своем участии в теракте заявил, что ему дали команду, и он не осознавал, что участвует в терроризме, передает РИА «Новости».

«Против ареста я не возражаю. То, что я причастен к взрыву – я этого не говорил. Мое участие есть, но не прямое. Мне дали команду. Я не осознавал, что оказываю соучастие террористической деятельности», – сказал Азимов в суде.

Со своей стороны следователь в суде заявил, что Азимов подтвердил, что участвовал в подготовке взрыва, уточняет «Интерфакс».

Азимов был задержан накануне в Одинцовском районе Подмосковья. По данным ФСБ, именно он отвечал за подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова, который совершил подрыв на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» 3 апреля. В результате этого ЧП погибли 15 человек, включая террориста. Позднее на станции «Площадь Восстания» была найдена ещё одна бомба, замаскированная под огнетушитель.

По предварительным данным, исполнителем теракта был 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Следователи считают, что именно он сначала оставил замаскированную бомбу на «Площади восстания», а потом взорвал себя в вагоне поезда.

В ходе расследования в Петербурге были задержаны шестеро предполагаемых пособников Джалилова, еще двое – в Москве. Во время обыска у них нашли взрывное устройство, идентичное обезвреженному на «Площади Восстания».

Москва, Светлана Антонова

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