Силовики обезглавили ячейку ИГ в Ленобласти и поймали боевика

В Ленинградской области полицейские из Центра «Э» раскрыли законспирированную ячейку запрещённой в России и многих других странах мира террористической организации «Исламское государство» (ИГ) и задержали её предполагаемого главу. Кроме того, силовики помешали рекруту из Санкт-Петербурга пройти за рубежом курс «молодого боевика».

По данным «Фонтанки», ячейка базировалась в Кингисеппе. Предполагаемым руководителем петербургского «филиала» террористической организации оказался 33-летний гражданин Таджикистана. Он проживал на улице Строителей, 16. По версии следствия, прежде всего, он занимался вербовкой. Рекрутов злоумышленник подыскивал через мессенджеры, в том числе через официально заблокированную в РФ интернет-рацию Zello.

Силовики обнаружили при обыске у иностранца не только исламскую литературу и пистолет с боеприпасами к нему, но и 50 граммов наркотика растительного происхождения. Также из его квартиры забрали весы, технику и средства связи.

Одного из завербованных иностранцем боевиков полиция в тот же день задержала в Невском районе Петербурга. Операция состоялась на Шлиссельбургском проспекте, 41. По предварительным данным, 28-летний мужчина усиленно готовился к поездке на подконтрольную террористам территорию, где собирался пройти военную подготовку в лагерях «джихадистов». Полученные знания и опыт, как предполагается, мог применить уже в России.

Оба задержаны на двое суток по статье 91 УПК РФ. Возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 19.10.17

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