Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 20 октября 2017, 11:25 мск

российское информационное агентство 18+

Северо-Запад

Силовики обезглавили ячейку ИГ в Ленобласти и поймали боевика

Силовики обезглавили ячейку ИГ в Ленобласти и поймали боевика

В Ленинградской области полицейские из Центра «Э» раскрыли законспирированную ячейку запрещённой в России и многих других странах мира террористической организации «Исламское государство» (ИГ) и задержали её предполагаемого главу. Кроме того, силовики помешали рекруту из Санкт-Петербурга пройти за рубежом курс «молодого боевика».

По данным «Фонтанки», ячейка базировалась в Кингисеппе. Предполагаемым руководителем петербургского «филиала» террористической организации оказался 33-летний гражданин Таджикистана. Он проживал на улице Строителей, 16. По версии следствия, прежде всего, он занимался вербовкой. Рекрутов злоумышленник подыскивал через мессенджеры, в том числе через официально заблокированную в РФ интернет-рацию Zello.

Силовики обнаружили при обыске у иностранца не только исламскую литературу и пистолет с боеприпасами к нему, но и 50 граммов наркотика растительного происхождения. Также из его квартиры забрали весы, технику и средства связи.

Одного из завербованных иностранцем боевиков полиция в тот же день задержала в Невском районе Петербурга. Операция состоялась на Шлиссельбургском проспекте, 41. По предварительным данным, 28-летний мужчина усиленно готовился к поездке на подконтрольную террористам территорию, где собирался пройти военную подготовку в лагерях «джихадистов». Полученные знания и опыт, как предполагается, мог применить уже в России.

Оба задержаны на двое суток по статье 91 УПК РФ. Возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 19.10.17

Собчак-2018: Кремль создает «Трампа» в юбке. / Денег реально нет: Карелии не хватает средств на повышение зарплат бюджетникам. / Ответные санкции России стали причиной банкротства эстонского «короля пельменей».

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / терроризм

В Белом доме заявили о подготовке «нового 11 сентября»

Террористы пообещали устроить кровопролитие на ЧМ-2018

Задержанные боевики ИГ* планировали уcтроить бойню на фестивале молодежи

Теракт в столице Сомали унес жизни почти 300 человек

Страшный теракт в столице Сомали: погибших уже 189, ранены более 200 человек

Готовили теракты в Дагестане: НАК опубликовал видео задержания боевиков ИГ* в Москве и Махачкале

Минобороны России: 92% территории Сирии очищено от ИГ*

В Сирии уничтожили британскую террористку Белую вдову
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , ,

Новости партнеров

Северо-Запад, все новости

Москва /

Собчак-2018: Кремль создает «Трампа» в юбке

Москва /

Денег реально нет: Карелии не хватает средств на повышение зарплат бюджетникам

Экономика /

Ответные санкции России стали причиной банкротства эстонского «короля пельменей»

Скандалы и происшествия /

Близкие погибших в крушении самолета «Когалымавиа» подали иск на 93 млрд рублей

Москва /

Россию «электризуют» к выборам Путина

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости