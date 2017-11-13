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  2. 13 Ноябрь 2017

В Ленобласти шабашник убил и сбросил в колодец трех человек

В Ленобласти шабашник убил и сбросил в колодец трех человек

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту убийства трех человек (п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ) в поселке Токсово. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, расследованием дела занимаются сотрудники следственного отдела по городу Всеволожск.

В ночь на 13 ноября в колодце на участке частного дома в поселке Токсово обнаружены тела 53-летнего мужчины, 54 и 81-летних женщин с признаками насильственной смерти. По предварительным данным, убийство совершил 26-летний мужчина, нанятый погибшими для помощи в ремонте по дому. После совершения преступления подозреваемый скрылся.

На месте преступления работает следственная группа. Силовики ведут поиск подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 13.11.17

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