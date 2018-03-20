Скандальный таможенный синдикат продолжает действовать в СЗФО

Северо-Западный таможенный синдикат, деятельность которого два года назад попала в поле зрения правоохранительных органов и привела разоблачению контрабандных схем, продолжает работать под носом у начальника ФТС Владимира Булавина.

В последние дни в таможне северной столицы прошли масштабные обыски. Не дожидаясь результата следствия, начальник Северо-Западного таможенного управления Александр Гетман решил спешно покинуть свой пост. Потерял должность начальник Кингисеппской таможни Сергей Слепухин, замначальника Северо-Западного таможенного управления Александра Безлюдского и начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями оперативной таможни Евгения Алешкина вызвали «на ковер», под домашний арест на два месяца попал оперативник таможни Захар Сычев.

По данным следствия, которые приводились в СМИ, эти события связаны с уголовным делом о контрабандной «схеме Хавронова», скандалы вокруг которого тянутся не первый год. Летом 2016 года силами сотрудников УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти был перекрыт контрабандный канал, работавший через компанию ULS Global, принадлежавшую таможенному брокеру Игорю Хавронову. Сообщалось, что в схеме были замешаны экс-начальник 7 отдела Управления «К» ФСБ России Вадим Уваров, начальник следственного управления Елена Мальцева, а также все вышеперечисленные должностные лица таможни.

Известно, что через российско-турецкую логистическую компанию ULS Global прокручивались схемы поставки техники, обуви и одежды турецкого, китайского и итальянского производства под видом стройматериалов. Только в 2014 и 2015 годах по схеме было переправлено контрабанды на общую сумму 24 миллиона долларов. Годовая стоимость товаров, провозимых фурами компании на территорию России, превышала 2 миллиарда долларов.

Инфографика РБК

Незаконная деятельность разворачивалась под покровительством высоких чинов, в том числе со стороны таможни – подделывалась таможенная документация. Так, бывший сотрудник ULS указывал на оперативника Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России Павла Смолярчука. Предположительно Смолярчук предупреждал подельников о планируемых проверках на Кингисеппской и Балтийской таможнях. В ходе обысков Хавронов и еще несколько десятков человек были арестованы, возбуждено уголовное дело.

На причастность Безлюдского и Слепухина в своих показаниях указал экс-полковник таможенной службы Алексей Марчуков. Сотрудника таможни Захара Сычева арестовали по подозрению в передаче взятки руководству Северо-Западного таможенного управления в 2016 году. По материалам следствия, он помогал пропускать через границу по несколько сотен машин с контрабандой в месяц. А г-жа Мальцева подозревается в фабрикации уголовных дел в адрес транспортных компаний и фирм, конкурирующих с компанией Хавронова, но она по-прежнему занимает свой пост и продолжает работу.

Примечательно, что «схема Хавронова», как и «схема Мальцевой», работали еще до назначения Владимира Булавина на должность начальника ФТС. Возглавив ведомство, Булавин обещал заняться кадровой работой, а также зачисткой службы от коррупции. Именно с его приходом и связан рост скандальных уголовных дел в таможне СЗФО. Однако совершенно очевидно, что преступный синдикат спустя два года все еще продолжает действовать на Северо-Западе, и вряд ли эта ситуация является исключительной.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 20.03.18

У Путина остался максимум год: дальше возможен всплеск социального недовольства. Леонид Развозжаев об итогах выборов и дальнейших перспективах. / Гособвинение просит 9 лет «строгача» для обвиняемого в педофилии главы карельского «Мемориала». / Грипп сместил школьные каникулы в Петербурге и ряде регионов страны. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»