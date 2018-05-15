Глава МРСК Северо-Запада арестован. Его этапируют в Москву

Силовики задержали в Коми гендиректора ПАО «МРСК Северо-Запада» Александра Летягина. Совместную операцию провели сотрудники ФСБ и Следственного комитета. Задержание проводила отдельная оперативная группа ФСБ и бойцы спецназа «Альфа», которые специально для этого прибыли в Сыктывкар из Москвы, передает РЕН ТВ. Гендиректора этапируют в Москву.

Ему предъявлено обвинение в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ст.204, ч.8 УК РФ). Сыктывкарский городской суд, 15 мая рассмотрел ходатайство Следственного комитета о заключении Летягина под стражу. «Оно удовлетворено, мера пресечения избрана до 13 июля», – приводит «Фонтанка» слова представителя горсуда.

По версии следствия, топ-менеджер получал незаконные вознаграждения за беспрепятственную приемку и оплату работ по договорам подряда, заключенным между организациями и «МРСК Северо-Запада».

Также стало известно, что уголовное дело было возбуждено 13 апреля. Аресту Летягина предшествовали задержания директора филиала МРСК «Комиэнерго» Валерия Драйдта и его заместителя Евгения Сесюка. Они обвиняются в получении более 5 млн рублей от представителей юрлиц, с которыми филиал «МРСК Северо-Запада» заключал договоры.

В пресс-службе ПАО «Россети» сообщили, что компания готова оказывать полное содействие правоохранительным органам и специальным службам, чтобы в кратчайшие сроки установить истину.

Акционерное общество «МРСК Северо-Запада» – крупнейшая распределительная сетевая организация на северо-западе России. Осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Карелия, Коми, Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей.

Сыктывкар, Иван Гридин

Сыктывкар. Другие новости 15.05.18

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