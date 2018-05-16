В Коми следователи возбудили дело в отношении четырех топ-менеджеров – энергетиков

Следователи заподозрили ряд должностных лиц ПАО «МРСК Северо-Запада» и филиала «Комиэнерго» в коррупции. Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Коми в отношении гендиректора ПАО «МРСК Северо-Запада» и его заместителя – директора филиала «Комиэнерго», гендиректора ООО «Механизированная колонна №24», коммерческого директора ООО «ТюменьСвязь». Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Коми, их подозревают коммерческом подкупе, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч.4 ст.204, ч.8 ст.204 УК РФ).

По данным следствия, фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от представителей коммерческих организаций незаконное вознаграждение в суме более 5 млн рублей. За это они обещали оказать содействие в беспрепятственной приемке и оплате работ по договорам подряда, заключенным между организациями и ПАО «МРСК Северо-Запада».

В настоящее время всем фигурантам предъявлены обвинения. Гендиректор ПАО «МРСК Северо-Запада» и его заместитель, а также директор филиала «Комиэнерго» помещены под стражу. В отношении остальных фигурантов уголовного дела избраны иные меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Коми.

Сыктывкар, Иван Гридин

Сыктывкар. Другие новости 16.05.18

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