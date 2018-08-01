Жительница Санкт-Петербурга арестована за финансирование террористов

В Санкт-Петербурге задержали женщину, которая переводила деньги боевикам запрещенной в России организации «Исламское государство». Финансированием терроризма гражданка занималась полтора года.

Как выяснили следователи, 39-летняя гражданка Узбекистана, проживающая в северной столице, с июня 2016 года переводила деньги в Сирию, передает «Фонтанка». Средства поступали на счета девяти террористов. Кто пересылала деньги самой женщине, пока не установлено.

Переводы каждый раз были разными – от 14 до 425 тысяч рублей. В общей сложности женщина отправила в Сирию 816 605 рублей.

В настоящее время сочувствующая террористам женщина задержана. В отношении нее Следственный комитет в Приморском районе возбудил уголовное дело по статье «Финансирование терроризма».

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 01.08.18

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