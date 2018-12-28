Гражданку России задержали в Финляндии по запросу США

В Финляндии задержали россиянку Миру Тэрада. Власти США утверждают, что женщина подозревается в распространении наркотиков и отмывании денег.

Как сообщили в консульском отделе российского посольства в Финляндии, Тэрада была задержана 15 декабря и в настоящее время находится в тюрьме города Ванта. «В этот же день финские власти уведомили российскую сторону о случившемся. В частности, они сообщили нам, что задержание произведено на основании ордера Интерпола по обращению американских властей», – цитирует ТАСС представителя дипломатической миссии.

По словам матери Тэрада Светланы Рогожиной, они с дочерью направлялись на рождественскую ярмарку в Хельсинки из Санкт-Петербурга. Миру задержали при прохождении паспортного контроля, предает РИА «Новости». «Я с ней созванивалась. Там холодно, кормят только два раза. Она очень сильно похудела, очень плохо себя чувствует», – сообщила Рогожина.

Однако в консульском отделе посольства заявили, что в ходе проверки не нашли нарушений условий содержания россиянки. Сама Тэрада дипломатам не жаловалась.

Задержанная отрицает выдвинутые в отношении нее властями США обвинения. Финны запросили у Вашингтона доказательства вины россиянки, которые должны быть предоставлены до 29 января 2019 года.

Хельсинки, Служба информации РИА «Новый День»

Хельсинки. Другие новости 27.12.18

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