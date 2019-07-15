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Понедельник, 15 июля 2019, 10:58 мск

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В Архангельске по подозрению в убийстве девушки задержали двух школьниц

В Архангельской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 17-летней девушки (ч.1 ст.105 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СКР, ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено у железнодорожных путей на улице Партизанская в Архангельске 30 июня.

Силовикам удалось установить подозреваемых в убийстве. По подозрению в совершении этого преступления были задержаны две 16-летние знакомые потерпевшей. По версии следствия, днем 29 июня между девушками произошел конфликт, в ходе которого одна из подозреваемых нанесла погибшей не менее двух ударов стеклянной бутылкой по голове и осколками стекла по лицу, после этого задушила пострадавшую. Ее приятельница помогала удерживать жертву и передавала подруге предметы для нанесения ударов.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователи допрашивают свидетелей, назначены необходимые экспертизы. По месту жительства подозреваемых состоялись обыски, изъяты предметы, имеющие значение для дела.

Несовершеннолетние подозреваемые находятся под стражей. В ходе допросов они подробно рассказали об обстоятельствах причинения телесных повреждений, объяснив свои действия неприязнью к потерпевшей, которая, по их мнению, вела себя заносчиво.

Архангельск, Иван Гридин

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