Жительница Мурманской области призналась в убийстве ветерана

В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту убийства ветерана Великой Отечественной войны (ч.1 ст.105 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СКР. Тело мужчины 1924 года рождения обнаружил его сын. Произошло это 10 июля в одном из домов города Ковдора.

В ходе осмотра тела эксперты обнаружили повреждения головы, свидетельствующие о насильственном характере смерти. Силовикам в короткие сроки удалось установить обстоятельства преступления, а также лицо, его совершившее.

По подозрению в убийстве задержана родственница убитого ветерана. Она дает признательные показания, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают детали произошедшего, а также мотив преступления.

Мурманск, Иван Гридин

Мурманск. Другие новости 15.07.19

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