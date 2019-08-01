Петербуржец зарезал сожительницу и знакомого, устроил поджог и покончил с собой

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел двух мужчин и женщины на месте пожара. Как сообщили в пресс-службе СКР, дело возбуждено по статье «убийство двух и более лиц» (п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ). Трупы были обнаружены утром 1 августа на территории частного дома по Каменному проспекту в поселке Парголово.

По данным следствия, в ночь на 1 августа мужчина 1969 года рождения на почве ревности нанес своей сожительнице 1973 года рождения не менее 3 ударов ножом в область лица и шеи, а также не менее 7 ударов ножом в область шеи, находящемуся в доме мужчине 1986 года рождения. От полученных травм потерпевшие скончались на месте. После этого злоумышленник наложил на себя руки, но прежде устроил поджог. Убийца погиб.

В настоящее время следственно-оперативной группой проводится осмотр места происшествия, в том числе с участием следователей-криминалистов ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, специалиста в области судебной медицины, сотрудников ГУ МВД, МЧС России по городу и Ленинградской области, допрашиваются очевидцы произошедшего, назначается комплекс судебных экспертиз.

Расследование уголовного дела продолжается.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 01.08.19

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