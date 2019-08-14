В Карелии соцработница ответит за разбой и убийство двух инвалидов

В Карелии завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летней женщины, которую обвиняют в убийстве двух человек из корыстных побуждений, в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, а также в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п.«а, в, з» ч.2 ст.105, п.«в» ч.4 ст.162 УК РФ).

По данным следствия, 5 ноября 2018 года обвиняемая, являясь работником МУ «Центр социального обслуживания населения Питкярантского муниципального района», вооружилась ножом и пришла в квартиру, где проживали 58-летний мужчина и его 55-летняя сестра. Оба они являлись инвалидами.

Злоумышленница решила похитить принадлежавшие им деньги и зарезала их. После этого она вынесла из квартиры более 260 тыс. рублей и скрылась. В ходе следствия женщина задержана и по ходатайству следователя Следственного комитета РФ судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, по представлению следователя обвиняемая уволена из учреждения социального обслуживания.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Петрозаводск, Иван Гридин

Петрозаводск. Другие новости 14.08.19

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