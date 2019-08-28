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Среда, 28 августа 2019, 12:35 мск

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Псковский таможенник попался на краже головки сыра

Фото: СКР

В отношении старшего государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста МАПП Убылинка Псковской таможни возбуждено уголовное. Как сообщили в пресс-службе регионального управления СКР, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ). Уголовное дело возбуждено по материалам Псковского ЛО МВД России на транспорте и ОПК Псковский таможни.

По версии следствия, подозреваемый, используя служебные полномочия, ради личной выгоды похитил перемещаемый через таможенную границу ЕАЭС швейцарский сыр. Украденная головка весила 10 кг. Таможенник спрятал сырную голову под китель, занес в служебное помещение и спрятал.

Фото: СКР

«Своими умышленными незаконными действиями таможенник причинил существенное нарушение прав и законных интересов коммерческой организации в виде имущественного вреда. В настоящее проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельства также причин и условий, способствовавших преступной деятельности должностного лица. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщили в следственном управлении.

Псков, Иван Гридин

Псков. Другие новости 28.08.19

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