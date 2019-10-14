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Понедельник, 14 октября 2019, 13:08 мск

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В Ленинградской области из-за «плохой» музыки зарезали диджея

Следственным отделом по городу Кировск СУ СКР по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 26-летнего мужчины (ч.1 ст.105 УК РФ). Преступление было совершено в ночь на 13 октября в кафе «Гызыл Гая». По данным следствия, неизвестный злоумышленник ударил ножом в грудь молодого мужчину. Пострадавшего госпитализировали, но, несмотря на усилия медиков, он скончался.

По данным 47news, погибший работал в кафе диджеем. Причиной конфликта стало то, что гостю не понравилась музыка в заведении. Он в нецензурной форме потребовал от диджея сменить репертуар, но получил отказ. Тогда посетитель ударил его ножом в сердце.

На записи с камер наблюдения видно, как официант с кухонным ножом ворвался в зал, вероятно, чтобы вступиться за раненого диджея. Однако его сдержали посетители, выбив оружие из рук. Пострадавший, шатаясь, вошел в помещение вслед за официантом и упал на пол. Подозреваемого в убийстве мужчину объявили в розыск, им оказался представитель азербайджанской диаспоры.

В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также на розыск и задержание лица, его совершившего. В ходе расследования будут установлены причины и условия способствовавшие совершению данного преступления.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 14.10.19

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