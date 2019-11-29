Попался на крупной взятке: СКР подтвердил задержание главного налоговика Архангельской области

Следственный комитет России подтвердил задержание руководителя УФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергея Родионова, о чем ранее сообщили СМИ. Высокопоставленный налоговик подозревается в получении взятки. В отношении Родионова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки через посредника, совершенное в особо крупном размере с вымогательством взятки).

По версии следствия, подозреваемый с апреля по ноябрь 2019 года на территории Архангельска и Санкт-Петербурга получил через посредника взятку в размере 8,5 млн рублей. Родионов вымогал мзду у представителя коммерческой организации, занимающейся заготовкой и переработкой металлического лома, за «незаконные действия, а именно – снижение размера недоимки, пеней и штрафов, доначисленных по результатам выездной налоговой проверки» в отношении компании. Помимо этого, вознаграждение предназначалось за предоставление рассрочки выплаты штрафов, пеней через заключение мирового соглашения с региональным управлением Федеральной налоговой службы.

Радионов и представитель коммерческой организации были задержаны сотрудниками ФСБ при передаче очередной части взятки в размере 1 млн рублей. В отношении последнего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

По информации СКР, в доме 44-летнего налоговика проведен обыск. Следствие готовит ходатайство в суд об избрании в отношении обоих задержанных меры пресечения в виде ареста.

Сергей Родионов возглавляет архангельское управление ФНС с 2012 года. Вопрос о мере пресечения подозреваемому, вероятно, будет решаться в пятницу, 29 ноября. Сегодня же, как ожидается, ему будет предъявлено обвинение.

Архангельск, служба информации РИА «Новый День»

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