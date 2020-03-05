Житель Ленинградской области получил пожизненное за поножовщину

В Ленинградской области суд вынес приговор 36-летнему жителю города Пикалево Бокситогорского района, признав его виновным в убийстве трех человек (п.«а», «к» ч.2 ст.105 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, в суде доказано, что 08 декабря 2018 года на отдых в деревню Косково приехала компания из Пикалево. Их принял у себя в частном доме 64-летний мужчина. В ходе застолья, когда они распивали спиртные напитки, на почве личной неприязни возник конфликт.

Один из гостей схватил нож и стал наносить множественные удары своим собутыльникам. Первым он зарезал хозяина дома. Решив не оставлять свидетелей, нападавший расправился с гостями – 55-летним мужчиной и 58-летней женщиной.

Выяснилось, что ранее мужчина отбывал длительное заключение за совершение убийства. Приговором Ленинградского областного суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 05.03.20

В Мурманской области 5 военнослужащих подорвались на взрывпакете. / Суд США счел неуместным упоминание Евгения Пригожина как «повара Путина». / «Ноу-хау: сократить бедность, показав, что цены не растут»: в Госдуме ЛДПР помогла «ЕР» принять «вредительский» законопроект. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»