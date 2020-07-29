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Среда, 29 июля 2020, 17:06 мск

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Планировали убийства силовиков: в России обезврежена очередная группа террористов

В Санкт-Петербурге обезврежена очередная группа участников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Как сообщил центр общественных связей ФСБ России, представители экстремистского сообщества, в котором состояли выходцы одной из средне-азиатских республик, планировали убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

В рамках расследования уголовного дела по ч. 1.1 ст. 205.1 («Содействие террористической деятельности») также пресечена деятельность причастных к финансированию террористов, а также подозреваемых в пропаганде терроризма и вербовке российских граждан в состав экстремистских структур.

«Согласно имеющейся оперативной информации, указанные лица планировали совершить убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации, после чего намеревались выехать на территорию ближневосточного региона для участия в МТО. По месту проживания фигурантов изъяты средства связи, банковские карты, использовавшиеся в преступной деятельности», – говорится в официальном сообщении ФСБ.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 29.07.20

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