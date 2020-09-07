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Понедельник, 7 сентября 2020, 16:02 мск

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Сжегший заживо трех человек в Архангельске мужчина, предстанет перед судом

В Архангельске в убийстве трех человек, покушении на убийство четвертого (п.п. «а, е, и» ч.2 ст.105 и ч.3, ст.30, п.п. «а, е, и» ч.2 ст.105 УК РФ), а так же поджоге (ч.2 ст.167 УК РФ) предъявили обвинение 22-летнему местному жителю. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Установлено, что вечером 24 августа 2019 года после распития спиртного в одном из деревянных домов на улице Адмирала Макарова в Архангельске обвиняемый из хулиганских побуждений облил внутреннее помещение бензином, вышел на улицу и поджег дом.

В итоге хозяин дома и двое его гостей скончались. Ещё один мужчина разбил окно и сумел выбраться на улицу. Ущерб от поджога оценили в 900 тыс. рублей. Подозреваемого быстро нашли и заключили под стражу. Он частично признал вину, но не смог пояснить мотивы своих действий. Дело направлено в суд.

Архангельск, Иван Гридин

Архангельск. Другие новости 07.09.20

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