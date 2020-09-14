В Ленобласти задержали чиновника по подозрению в хищении 700 млн рублей

В Ленинградской области задержали председателя комитета финансов Администрации МО «Выборгский район». Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге на сумму более 700 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

По данным следствия, преступление было совершено летом прошлого года. Чиновник с сообщниками внесли ложные сведения в официальные документы о выполненных работах, в том числе по капитальному и текущему ремонтам заданий и помещений в городе Выборг.

Из местного бюджета было переведено на счета подконтрольных юридических лиц свыше 700 млн рублей, которые и присвоил финансист. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и служебный подлог).

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. Следствием принимаются меры, направленные на возмещение ущерба», – сообщили в СКР. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 13.09.20

Зима близко: синоптик назвал регионы, куда придут заморозки. / Суточный прирост заболевших коронавирусом в России немного снизился. / «Огрызки ельцинской эпохи пытаются опошлить»: лидер КПРФ обрушился с жесткой критикой на проекты реновации мавзолея Ленина. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»