Житель Коми зарезал полицейского и ранил второго

Двое полицейских пострадали от рук жителя Сыктывкара. Мужчина напал на стражей порядка с ножом. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники патрульно-постовой службы МВД прибыли по вызову ночью. Женщина сообщила, что у ее мужа психическое расстройство и он находится в неадекватном состоянии.

В квартире мужчина напал на полицейских и нанес им множество ножевых ранений, а затем покончил с собой, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. В результате один из правоохранителей скончался на месте, второй был госпитализирован с ранениями в области груди и живота.

Уголовное дело возбуждено по ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). «На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа во главе с руководителем следственного управления Андреем Исаевым, который взял ход расследования уголовного дела на личный контроль», – заявили в СКР.

Сыктывкар, Зоя Осколкова

Сыктывкар. Другие новости 01.10.20

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