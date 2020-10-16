В Петербурге школьница зарезала собственную престарелую бабушку

В Санкт-Петербурге следователи предъявили 15-летней школьнице обвинение в убийстве родной бабушки (ч.1 ст.105 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СКР, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

По данным следствия, 14 октября школьница находилась в квартире одного из домов по Ланскому шоссе. На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к своей бабушке 1942 года рождения она нанесла ей не менее трех ударов ножом в живота, а также множественные удары неизвестным предметом по голове и туловищу. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

Назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз. Следователи установят причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 16.10.20

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