В Петербурге фотомодель зарезала избивавшего ее мужа

В Санкт-Петербурге известная фотомодель Лилия Судакова убила своего супруга. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

В Северную столицу пара приехала на выходные. Мужчина привел домой подругу, что не понравилось его жене. Супруга вспылила, возник конфликт. Судакова вышла на кухню, чтобы успокоится.

В этот момент к ней пришел муж и продолжил ссору, а также начал бить жену. Фотомодель схватила нож и ударила благоверного, попав точно в сердце. Девушка сразу вызвала скорую, но медики не смогли спасти жизнь пострадавшего.

Отмечается, что Судакова написала явку с повинной. Ей грозит 15 лет лишения свободы по статье о причинении смерти по неосторожности.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 01.12.20

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