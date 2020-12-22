Архангельский суд дал пожизненное убийце трех женщин

В Архангельской области суд вынес приговора 28-летнему жителю Устьянского района, признав его виновным в убийстве трех человек, сопряженном с разбоем, разбое с применением насилия, покушении на поджог, краже, с причинением значительного ущерба и двух эпизодах разбойных нападений. (п.«а, з, к» ч.2 ст.105 п.«в» ч.4 ст.162, ч.3 ст.30, ч.2 ст.167, п.«в» ч.2 ст.158 ч.1 ст.162 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, вечером 11 апреля 2020 года при тушении пожара в квартире одного из домов по улице Гагарина в Архангельске были обнаружены тела трех женщин с признаками насильственной смерти.

Следователи установили, что 3 апреля обвиняемый приехал в Архангельск и остановился у 83-летней дальней родственницы, которая проживала в однокомнатной квартире. Из-за того, что он стал злоупотреблять спиртным, пенсионерка сделала ему замечание, что вылилось в конфликт. В ходе ссоры злоумышленник задушил пожилую женщину и похитил из квартиры 116 тыс. рублей.

Несколько дней он проживал в квартире рядом с трупом убитой женщины, пока в квартиру не зашла 77-летняя соседка, у которой был ключ. В итоге он задушил и ее. Обнаружив в руках убитой от ее квартиры, он решил проникнуть в ее дом. Там находилась ее 43-летняя дочь. Под предлогом оказания помощи ее матери, он заманил женщину в соседнюю квартиру, где перерезал ей горло и нанес ей не менее 17 ударов ножом.

Для хищения денег из квартиры убитой им соседки, он проследовал в квартиру, где в одной из комнат обнаружил 12-летнюю девочку. Он через угрозы добился, чтобы девочка отдала ему более 6 тыс. рублей. Желая уничтожить следы преступления, он вернулся в квартиру своей родственницы, разбросал на пол комнаты и трупы потерпевших бумагу, пожег ее и открыл газовые вентили на плите, после чего запер входную дверь.

Затем он скрылся в поселке Октябрьский Устьянского района. Вечером 13 апреля обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил два разбойных нападения на продавцов магазинов. Угрожая пневматическим пистолетом, внешне схожим с огнестрельным, он потребовал от продавца передать ему выручку. Женщина под предлогом поиска ключа ушла в подсобку и сбежала через запасной вход.

Тогда злоумышленник направился в близлежащий магазин, где совершил преступление по аналогичной схеме. Он похитил 11 тыс. рублей, однако распорядиться похищенными деньгами не успел, так как был задержан полицейскими.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину, подробно рассказал об обстоятельствах совершенных преступлений и пояснил следователю, что преступления совершил в состоянии опьянения с корыстной целью, так как ему нужны были деньги на алкоголь и развлечения.

Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Удовлетворен гражданский иск прокурора в интересах несовершеннолетней на сумму 4 млн рублей.

Архангельск, Иван Гридин

Архангельск. Другие новости 22.12.20

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