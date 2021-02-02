Житель Вологодской области ответит за убийство беременной жены и девочки

В Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего мужчины, которого обвиняют убийстве малолетнего и беременной женщины, совершенные с особой жестокостью, общеопасным способом, с целью скрыть другое преступление, а также в умышленном уничтожении и повреждение чужого имущества путем поджога (пп.«а», «в», «г», «д», «е», «к» ч.2 ст.105, ч.2 ст.167 УК РФ)

Как сообщили в СКР, тела 30-летней женщины и ее 5-летней дочери были обнаружили на месте тушения пожара в деревне Ушаково ночью 3 сентября 2020 года. При их осмотре следователи обнаружили следы насильственной смерти – колото-резаные раны головы и тела.

В убийстве заподозрили 25-летнего супруга погибшей женщины. Его объявили в розыск. Мужчину обнаружили в бане деревни Березовая Гора, расположенной в 16 км от Кичменгского Городка, об этом в правоохранительные органы сообщили бдительные местные жители. В итоге, несмотря на попытки сбежать в лес, полицейским удалось задержать мужчину.

Следствие считает, что между обвиняемым и его женой в ночь на 3 сентября 2020 года произошла ссора, в ходе которой он нанес ей несколько ударов ножом, а также набросился на ее малолетнюю дочь. После убийства мужчина решил скрыть следы преступления и устроил поджог.

Вологда, Иван Гридин

Вологда. Другие новости 01.02.21

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