В ночь на 26 февраля в одном из кафе в городе Шлиссельбург Кировского района Ленинградской области произошла перестрелка, в результате которой был убит мужчина 1982 года рождения. Как сообщили в пресс-службе СКР, он получил несколько огнестрельных ранений, от которых скончался.

В Ленобласти в перестрелке неизвестные убили мужчину

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «убийство», «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору», «незаконный оборот оружия» (ч.1 ст.105, п.«ж» ч.2 ст.105, ст.222 УК РФ).

Следственно-оперативную группу возглавил заместитель руководителя СУ СКР по Ленинградской области. В ее состав также вошли руководитель Следственного отдела по Кировску, следователь отдела по расследованию особо важных дел, следователи и следователи-криминалисты, а также сотрудников полиции.

Они устанавливают все обстоятельства, а также причины и условия совершенного преступления. Устанавливается круг лиц, причастных к преступлению. В следственном отделе по городу Кировск запланировано межведомственное совещание. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

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