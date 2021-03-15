Суд просят арестовать экс-начальника отдела Санкт-Петербургской таможни

В отношении бывшего начальника отдела таможенного контроля после выпуска товаров Санкт-Петербургской таможни Северо-Западного таможенного управления ФТС России Олега Гусева возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, Гусев в декабре 2018 года потребовал от представителей ООО «Таллер» взятку в размере 20 млн рублей. Предполагается, что за незаконное вознаграждение он обещал обеспечить протекцию взяткодателю. Такие мероприятия якобы проводились в связи с реализацией товаров марки «Таллер». Средства якобы получены Гусевым через посредников с декабря 2018 по январь 2019 года.

Гусев скрылся от органов предварительного расследования, в связи с чем был объявлен в розыск. Его задержали 14 марта 2021 года в аэропорту Шереметьево. Следствием предъявило ему обвинение. Следствие ходатайствует о заключении Гусева под стражу.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 15.03.21

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