Под Калининградом поймали вербовщиков в террористы

В Калининградской области задержали двух сторонников террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

В ведомстве отметили, что задержанные граждане Центрально-Азиатского региона являются приверженцами запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад».

«В рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанные проводили идеологическую обработку соотечественников, проживающих на территории Калининградской области, с целью их последующей переправки в зоны террористической активности», – рассказали в спецслужбе.

В настоящее время задержанных поместили в центр временного содержания иностранных граждан. Согласно решению суда их выдворят за пределы России.

Калининград, Зоя Осколкова

Калининград. Другие новости 20.05.21

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