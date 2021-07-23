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Пятница, 23 июля 2021, 14:26 мск

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В Петербурге убийцу нашли по фото в социальных сетях

В Санкт-Петербурге следователям удалось найти убийцу женщины спустя более 10 лет после совершения преступления. Виновник сам выложил свои фото в социальных сетях.

Убийство было совершено в 2010 году в Красносельском районе. Тогда следствие не обнаружило никаких улик, которые могли вывести правоохранителей на преступника, кроме фотографии подозреваемого.

«И вот спустя десятилетие следователи вернулись к этому делу. С помощью современных программ они сравнили имевшееся фотоизображение с фотографиями в соцсетях и нашли предполагаемого убийцу, который выложил свои фото», – рассказал в интервью ТАСС заместитель председателя Следственного комитета (СК) РФ генерал-лейтенант юстиции Александр Клаус.

В настоящее время следователи изучают архивные дела, в которых есть изображения предполагаемых преступников. Криминалисты разработали алгоритм раскрытия преступлений прошлых лет. Они проводят повторную проверку улик, вновь опрашивают свидетелей и разыскивают заподозренных лиц.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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