В Санкт-Петербурге нашли тела жены и сына отставного адмирала ВМФ

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту убийства двух человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), тела которых обнаружили в квартире на улице Бутлерова. Соседи пожаловались на трупный запах.

Как сообщили в Следственном комитете, 24 июля 2021 года нашли тела женщины 1937 года рождения и мужчины 1965 года рождения с множественными колото-резаными ранениями в области расположения жизненно-важных органов головы, шеи, туловища.

По данным местных СМИ, речь идет о матери и сыне адмирала Военно-морского флота (ВМФ) Леонида Лобанова. По всей видимости, убийство произошло давно, так как дверь квартиры вскрыли после жалобы соседей на неприятный запах.

Сам Леонид Лобанов, предположительно, 16 июля погиб под колесами электрички в районе железнодорожной станции Ручьи, сообщает телеграм-канал 112. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 26.07.21

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