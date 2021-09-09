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Четверг, 9 сентября 2021, 12:07 мск

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В Санкт-Петербурге нашли тела Пушкина и Гончаровой

В Санкт-Петербурге обнаружили мертвыми супругов Пушкина и Гончарову. Подозреваемый в убийстве задержан. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР по городу.

Преступление было совершено в квартире дома на Рябовском шоссе. К супругам пришел приятель, они вместе распивали алкоголь. В какой-то момент произошел конфликт, гость ударил ножом хозяев и скрылся.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). В ближайшее время задержанному предъявят обвинение и изберут меру пресечения, добавили в СКР.

По данным источника «Интерфакса» в правоохранительных органах, убитые – 43-летняя жительница Петербурга с фамилией Гончарова и ее 31-летний супруг с фамилией Пушкин.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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