В деревне под Санкт-Петербургом неизвестный застрелил мужа и жену

В Ленинградской области обнаружены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело.

Тела супругов, мужчины 47 лет и 50-летней женщины, с огнестрельными ранениями были обнаружены накануне днем в частном доме в деревне Реполка Волосовского района.

Как сообщают «Невские Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, муж и жена были убиты выстрелами в грудь. На месте обнаружили ружье ТОЗ 1956 года выпуска, 15 патронов 16 калибра, пять гильз.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, обстоятельства уточняются.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 01.10.21

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