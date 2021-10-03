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Воскресенье, 3 октября 2021, 20:01 мск

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В Ленобласти обнаружили изуродованный труп женщины

В Ленинградской области в лесу обнаружили тело женщины со следами насилия. Полиция выясняет личность погибшей. Следственный комитет проводит проверку.

Первыми мертвую женщину нашли две девочки. Труп лежал в лесу неподалеку от деревни Мяглово во Всеволожском районе. Дети не стали подходит к телу, решив, что женщине стало плохо, они позвали на помощь велосипедиста, а тот уже обратился в полицию, пишет «Фонтанка».

На шее покойницы есть следы удушения, у нее также сломана челюсть и отсутствуют глазные яблоки.

Следователи начали проверку по факту смерти женщины. Выясняется личность погибшей, назначены экспертизы, проводится опрос очевидцев.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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