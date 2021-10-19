100 тысяч бездомных животных Петербурга ждут «бегловский» приют

В Петербурге ежегодно увеличивается количество бездомных животных. Частных приютов не хватает, как и недостаточно финансовой поддержки от правительства Северной столицы. Большая часть средств приютов уходит на уплату аренды и налоги, а также лечение животных в ветклиниках. Губернатор Александр Беглов ранее заявил о строительстве в городе двух государственных приютов, но пока что дальше обещаний дело не идет.

На чтении проекта закона бюджета Петербурга на 2022-2024 годы Смольный предложил увеличить объем средств, выделяемых на отлов и транспортировку животных без владельцев и сбор и утилизацию биологических отходов. Предлагается выделить 23,8 миллиона рублей, что на шесть миллионов больше, чем в 2021 году. Возможно, что разместят животных в еще не построенных городских приютах. Если планы по строительству реализуются, то нагрузка на частные приюты теоретически понизится.

Пять тысяч собак, сто тысяч кошек

Проблема бездомных животных и приютов для них в Северной столице сохраняется на протяжении нескольких лет. В 2020 году губернатор Александр Беглов в ходе рабочего совещания с членами правительства заявил о необходимости проработать вопрос о создании двух государственных приютов и дал соответствующее указание. К лету 2021 года стало известно только о появлении дорожной карты строительства: один из приютов хотят возвести в Колпинском районе, место для второго пока подыскивается. Публикация информации была приурочена ко «Дню бездомных животных».

«Надо дать возможность людям, которые не могут содержать животных, отдавать их туда, где их примут, а не выкинут на улицу. В Петербурге должен быть цивилизованный, гуманный подход обращения с животными», – заявил Беглов в ходе совещания.

Несмотря на попытки правительства работать с проблемой домашних животных, ситуация ухудшается. В 2021 году количество безнадзорных собак оценивается в пять тысяч, кошек – от 70 до 100 тысяч. Год назад цифры были несколько иными – 7 тысяч бездомных собак и 20 тысяч кошек. На фоне роста числа уличных животных Смольный увеличил финансирование в рамках отлова, однако где будут содержаться собаки и кошки – пока непонятно, поскольку имеющегося количества приютов не хватает. Владельцы частных приютов возлагают надежды на муниципальные организации. Правда, когда они появятся в городе – неизвестно.

В Петербурге сейчас работают 16 негосударственных приютов (благотворительных фондов), и многие из них находятся не в самом лучшем финансовом положении, поскольку вынуждены работать, полагаясь на пожертвования. Из этих средств владельцы приютов вынуждены обеспечивать животных лекарствами, пищей, осмотрами ветеринаров и лечением. Также платятся налоги, нужно платить за аренду и оставлять деньги на зарплаты сотрудникам.

Нехватка средств и «избранная» помощь

Поддержка правительства является малозначительной. Из выделенных 164 миллионов рублей почти все деньги ушли на помощь ветклиникам. Приютам остались 4 миллиона рублей, которые призваны помочь компенсировать плату за коммунальные услуги, и 8 миллионов – на содержание животных. Чтобы привлечь внимание к проблеме приютов для бездомных животных, в Северной столице прошел благотворительный забег «Необыкновенный кросс», где собирались средства для фондов «Ржевка», «Ильинка» и «Кельтские ангелы».

РИА «Новый День» обратилось за комментариями к работникам сферы ухода за бездомными животными чтобы выяснить, как сейчас финансируются благотворительные фонды. Учредитель приюта «Друг» Галина Кашулина рассказала, что в месяц организации требуется около полумиллиона рублей. Большую часть статьи расходов составляет лечение животных, поскольку чаще всего оно проходит в частных ветеринарных клиниках.

«Если учесть труд сотрудников, коммунальные платежи, питание, в месяц приют обходится не меньше 500 тысяч. Лечение животных очень дорогостоящее. Мы их лечим в частных ветеринарных клиниках, да и услуги государственной городской ветеринарной клиники не бесплатны», – сказала Кашулина.

Правительство Петербурга частично помогает приютам оплачивать услуги ЖКХ. Правда, отбор на предоставление субсидий в этом году прошли только три организации, причем две из них связаны между собой – это автономная некоммерческая организация по оказанию услуг в области содержания животных «Помощь бездомным собакам» и благотворительный фонд социальных программ «Помощь бездомным собакам». К обеим организациям имеет отношение достаточно известный в сфере организации приютов для животных человек – Татьяна Шеина. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», она является учредителем обеих организаций. В 2021 году правительство Петербурга выделило ее организациям суммарно 3,9 миллиона рублей в качестве субсидии, что отмечено на сайте Смольного в соответствующем разделе. Кроме того, Шеина состоит в Общественном совете при правительстве Санкт-Петербурга по вопросам отношения к домашним животным. Нам не удалось найти в открытом доступе информации о том, почему именно ее организациями досталась возможность распоряжаться субсидией. РИА «Новый День» готовит запрос в Смольный с целью уточнить детали о выделении фонду Шеиной государственных средств.

Приют по схеме ГЧП

Кроме скудного финансирования негосударственных приютов, в Петербурге сохраняется проблема их переполненности. На протяжении последних 10 лет в городе действует программа «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат». В 2018 году этот метод был признан опасным для горожан, поэтому после прохождения всех процедур бездомные животные, которых не удалось пристроить в добрые руки, обязаны содержаться на территории приютов. Все этого увеличивает нагрузку на сферу ухода за бездомными животными. Член Ассоциации благополучия животных Ольга Фаттуш в разговоре с РИА «Новый День» указала на необходимость муниципальных приютов, поскольку частные уже переполнены, однако работающих по схеме государственно-частного партнерства (ГЧП).

«Все переполнено. Пусть лучше будет муниципальный приют. На II Российской конференции по правам животных, которая состоялась недавно, неоднократно говорили о том, что приюты должны быть муниципальными, курировать и контролировать их должно государство, но при этом в сфере должно быть государственно-частное партнерство. То есть, государство обеспечивает водой, утилизацией отходов, находит помещение. А управлять всем там и вести работы должны благотворительные фонды, потому что они ответственно, с пониманием, с любовью относятся к своему делу. Они будут контролировать. Беда муниципальных приютов в том, что там не очень хорошо содержат животных, воруют деньги. Есть плачевные истории. Туда нужно запускать зоозащитников, желающих работать», – отметила Фаттуш.

Что касается частных приютов, то они остаются на плаву только за счет пожертвований, добавила Фаттуш. Кроме того, иногда им помогают волонтеры.

«Приюты живут только на пожертвования горожан, либо руководители приюта, волонтеры привлекают бизнес, если есть партнеры, которые жертвуют корма. Тяжело живется в плане того, что арендная плата за помещения, где они находятся, опять же – на пожертвования. Это и ветеринарное обеспечение, и сопровождение животных, оплата работников, сотрудников, поскольку должен сотрудник жить в приюте, находиться постоянно, либо приезжать регулярно, если живет поблизости. Кто-то должен быть постоянно на месте», – рассказала Фаттуш.

Поручение президента выполняется «со скрипом»

Появление муниципальных приютов важно, поскольку снимет нагрузку на частные организации. Хотя на проблему было указано еще летом 2020 года президентом РФ, в регионах не спешат выполнять поручение главы государства. То же можно сказать и о Петербурге, которому потребовалось более года на только на создание дорожной карты и определение одного из мест для строительства будущего приюта.

«Это реализовывать [придется] Беглову. Это программа правительства, и многие администрации субъектов РФ озадачены, что «указка» сверху спущена, «ну-ка построить быстро хоть один муниципальный приют», а они чешут голову – на какие деньги, где, зачем. Никто не хочет этим заниматься», – отмечает Фаттуш.

Эксперты пока не могут назвать, как в итоге будут реализованы муниципальные приюты в Петербурге. По последней информации, которая появилась в августе 2021 года, дата завершения строительства первого приюта в Колпино пока не обозначена.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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