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Вторник, 2 ноября 2021, 14:55 мск

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Пограничники задержали 13 иностранцев при попытке попасть в Финляндию

В Ленинградской области пограничники за неделю пресекли пять попыток нарушения границы. В результате были задержаны 13 иностранных граждан. Об этом сообщили в ФСБ.

Среди нарушителей пограничного режима оказались выходцы из стран СНГ, Латинской Америки, Северной Африки и арабских республик. Иностранцы заявили, что «в поисках лучших условий жизни» планировали попасть в Финляндию.

При этом нарушители подготовились к тому, что будут ночевать в лесу. Они взяли с собой рюкзаки с теплыми вещами и продуктами.

12 задержанных были оштрафованы, их выдворят за пределы РФ без права въезда в течение пяти лет. В отношении еще одного иностранца возбуждено дело по ч. 2 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). Суд заключил мужчину под стражу.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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