Под Калининградом 17-летний рецидивист убил подростка

В городе Озерске Калининградской области 17-летний юноша убил 15-летнего подростка. Возбуждено уголовное дело.

В полицию обратилась мать мальчика, которая сообщила, что сын ушел из дома накануне и не вернулся. Тело подростка с признаками насильственной смерти было обнаружено на пустыре.

Выяснилось, что его убил 17-летний местный житель, ранее судимый за кражи, грабеж и разбой. Летом текущего года он освободился из мест лишения свободы. Юноша задержан в качестве подозреваемого.

По версии следствия, между подростками произошла ссора, один из них достал нож и пырнул оппонента в грудь, а затем задушил его штанами. Подозреваемый заявил, что конфликт произошел из-за ранее совершенных краж.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). «По уголовному делу выполняется полномасштабный комплекс следственных действий, направленных на детальное установление всех без исключения обстоятельств совершенного преступления, назначены криминалистические судебные экспертизы, выясняются условия, в которых воспитывались несовершеннолетние», – сообщили в региональном управлении СКР.

Калининград, Зоя Осколкова

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