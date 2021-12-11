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Суббота, 11 декабря 2021, 15:22 мск

Новости Северо-Запад

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В Санкт-Петербурге таксист убил пассажира

В Санкт-Петербурге водитель такси напал с ножом на пассажиров. Один из пострадавших скончался.

По данным телеграм-канала SHOT, инцидент произошел накануне вечером. Двое мужчин заказали такси, чтобы доехать в магазин на юге города. Оба были пьяны.

По дороге между водителем и пассажирами произошел конфликт. Когда мужчины вышли из автомобиля, таксист вышел за ними. Он несколько раз ударил мужчин ножом, сел в машину и скрылся.

В результате один из пострадавших позднее скончался в больнице. Второй находится в тяжелом состоянии. Личность водителя установлена, его разыскивают.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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