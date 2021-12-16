Иностранец пытался въехать в Россию по паспорту брата-близнеца

В Санкт-Петербурге иностранный гражданин пытался попасть в Россию по паспорту своего близнеца. Мужчина ранее был уличен в нарушении миграционного законодательства.
В аэропорту Пулково нелегального путешественника задержали сотрудники пограничного управления УФСБ по Петербургу. Он прибыл из одной из бывших советских республик.
Выяснилось, что в 2019 году ему был закрыт въезд в Россию на пять лет за нарушение миграционного законодательства. На пограничном пункте он пытался предъявить паспорт брата-близнеца.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации».
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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