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Понедельник, 24 января 2022, 12:26 мск

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В Санкт-Петербурге зарезали таксиста

В аэропорту Петербурга обнаружили тело 26-летнего гражданина Таджикистана. Мужчина работал водителем такси.

Труп нашли в машине, стоявшей на съезде с пандуса в аэропорту. «На теле несколько резаных ран, в том числе горла, затылка, есть колото-резаные ранения», – рассказал «Интерфаксу» информированный источник.

Мужчина прибыл в Россию в конце прошлого года на заработки. На миграционном учете он не состоял. Предположительно, погибший был таксистом. У него произошел конфликт с пассажирами, которых он привез в аэропорт. Камеры видеонаблюдения показали, что в машине находились четыре человека, включая водителя.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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Северо-Запад, Россия, Скандалы и происшествия, Убийства,