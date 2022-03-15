В Карелии поставщики продуктов отказались работать с детсадами из-за роста цен

Поставщики начали рассылать детским садам в Петрозаводске уведомления о том, что они перестанут привозить продукты. Дело в резком росте цен. Об этом сообщил мэр города Владимир Любарский.

«Предприятия сообщили, что не готовы поставлять товар по той стоимости, которая прописана в договорах. Причина – резкий скачок цен», – написал градоначальник на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Так за килограмм бескостной говядины садики платили по 485 рублей, теперь стоимость стартует от 650 рублей.

В городской администрации провели совещание, на котором присутствовали представители мэрии, поставщики продуктов и сотрудники антимонопольной службы. Было принято решение о заключении дополнительных соглашений, чтобы детсады могли приобретать продукты по нынешним рыночным ценам.

Пока срок новых договоров ограничивается 1 мая 2022 года. Мэр выразил надежду, что к этому моменту цены вернутся к прежним показателям. В противном случае с поставщиками заключат долгосрочные контракты.

Петрозаводск, Зоя Осколкова

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