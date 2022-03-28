По решению Беглова цены в школьных столовых Петербурга выросли сразу на 14%

Губернатор Санкт-Петербурга распорядился увеличить расходы на социальное питание в связи с возросшими издержками комбинатов, в частности это коснулось школьного питания. Формально деньги, порядка 600 миллионов рублей, будут направлены из городского бюджета, но по факту помощь Беглова оплатят родители петербургских школьников, так как заявленное увеличение расходов сопровождается одновременным ростом тарифов.

На сегодняшний день в Петербурге, как и во всей России, бесплатным питанием по закону обеспечиваются только ученики младших классов, а также некоторые льготные категории детей. Завтраки и обеды остальных школьников оплачиваются их родителями по тарифам, установленным городским правительством.

Только недавно, 1 января, Смольный повысил тарифы на 8%, в соответствии с чем стоимость завтрака составила 68 рублей, обеда – 119 рублей, а комплексного обеда – 188 рублей. С 1 апреля тарифы повышаются дополнительно на 14%. Теперь петербуржцы обязаны платить за завтраки школьников 87 рублей, цена обеда выросла до 131 рубля, а комплексного обеда – до 218 рублей. Совокупный рост тарифов за три месяца 2022 года составил 22%.

При этом в Петербурге отсутствует какая-либо связь между реальными затратами комбинатов на приготовление пищи и установленными тарифами. При проведении тендеров на организацию школьного питания частные предприятия Петербурга регулярно прибегают к демпингу, занижая цены своих предложений до 50% и более. Как следствие, падают и расходы города на оплату услуг таких компаний. Вот только снижения тарифов для школьников при этом не происходит.

В связи с этим в Северной столице нормой стала ситуация, когда за завтрак стоимостью 30 рублей родители платят 68 рублей. Куда уходит разница между этими суммами городские чиновники не рассказывают. Не исключено, что большую часть заявленных 600 миллионов рублей постигнет та же судьба – исчезновение.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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