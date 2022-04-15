В заброшенной бане в Петербурге обнаружили мумию женщины

Мумифицированное тело женщины обнаружили в подвале заброшенной бани в Кировском районе Петербурга. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Сотрудники петербургской компании, занимающейся сохранением архитектурного наследия, пришли в подвал бывших Ушковских бань 13 апреля. Они должны были осмотреть фундамент здания. В полуподвальном помещении и было найдено тело, сообщают местные СМИ.

Погибшей на вид около 40 лет. Судя по состоянию трупа, он пролежал в подвале от нескольких месяцев до года. По предварительной версии, женщина скончалась от удара острым предметом в живот.

Тело было направлено в морг для установления точной причины смерти. Личность погибшей, а также детали убийства устанавливаются.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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