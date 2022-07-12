Житель Ленобласти устроил охоту на отдыхающих на озерах

В Ленинградской области арестовали жителя, подозреваемого в убийстве и покушении на убийство. Мужчина стрелял из ружья по отдыхающим на озерах. Как он сам заявил на допросе, таким образом он «боролся с наркоманами».

Труп обнаружили 3 июля на берегу озера Гупуярви, неподалеку от деревни Васкелово во Всеволожском районе. Причиной смерти стало огнестрельное ранение. По словам очевидцев, выстрел был произведен неизвестным из лесного массива. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Через несколько дней, 9 июля, был ранен другой мужчина у озера Лемболовское. Пострадавшего доставили в медучреждение, где врачи диагностировали огнестрельное ранение. По этому факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

В ходе расследования обеих преступлений правоохранители установили личность подозреваемого, им оказался ранее не судимый мужчина 1994 года рождения, его задержали, сообщили в региональном управлении СКР.

По данным местных СМИ, у мужчины изъяли оружие, а на допросе он признался, что стрелял в отдыхающих, так как думал, что таким образом борется с наркоманами, которые собираются в районе озер.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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