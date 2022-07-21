В Ленобласти неизвестный застрелил выходившую из квартиры женщину

В городе Кудрово Ленинградской области была убита 44-летняя женщина. Неизвестный выстрелил жертве в голову. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Убийство произошло в доме на улице Венская. Полицию вызвала подруга погибшей, из чьей квартиры она выходила. Прибывшие на место полицейские обнаружили труп с огнестрельным ранением головы.

Рядом с телом были найдены две гильзы и чемодан с кардиографом. Преступник скрылся. Его личность устанавливается.

Известно, что погибшая была дизайнером. Проводится расследование.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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