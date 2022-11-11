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Пятница, 11 ноября 2022, 15:53 мск

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В Карелии нашли труп с простреленной головой

В Карелии обнаружили мертвого мужчину, который пропал 10 дней назад. Предположительно, он погиб от огнестрельного ранения. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Родственники 51-летнего жителя города Сегежа обратились в полицию 1 ноября. Они сообщили, что мужчина ушел с работы после суточного дежурства, но домой не вернулся.

Сегодня его тело обнаружили в лесу в 20 километрах от города. Труп был присыпан землей. На затылке жертвы криминалисты обнаружили огнестрельное ранение. Вероятно, мужчину застрелили из ружья.

По факту случившегося проводится проверка.

Петрозаводск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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