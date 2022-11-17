Петербургские теплотрассы из года в год разъедает коррупция – город снова не готов к зиме

Предельный уровень износа теплосетей, низкое качество их ремонта и коррупционная составляющая будущей зимой снова оставят тысячи жителей Петербурга без тепла. При этом предлагаемое Смольным «решения» в перспективе могут привести к монополизации сферы и неконтролируемому росту тарифов, только не к решению проблемы.

Залитые кипятком улицы, сотни домов без отопления и земля, разверзаемая под домами и автомобилями – картина для Санкт-Петербурга, увы, вполне привычная, причем каждую, без исключений, зиму. Отопительный период 2021-2022 годов, кажется, побил все рекорды по прорывам. Только за первые 13 дней декабря трубы с кипятком прорывало не менее 26 раз, то есть в среднем – 2 раза в сутки. Победителем же в этом антирейтинге стала «Теплосеть» – львиная доля аварийных ситуаций выпала на ее участки трубопроводов.

В нынешнем отопительном сезоне уже случилась как минимум одна крупная коммунальная авария, связанная с теплосетями – десятки машин затопило кипятком из-за прорыва трубы на улице Космонавтов в Московском районе. Произошло это в ночь на 28 октября, а аварийные работы проводились почти сутки – до ночи следующего дня. Причем надо отметить, что в конце октября стояла вполне себе теплая погода.

Есть полные основания предполагать, что количество подобных инцидентов будет расти в прогрессии пропорционально снижению температуры в Санкт-Петербурге. Уже неоднократно отмечалось, что в городе просто нет такого количества специалистов, которые смогут устранить проблему. При этом уровень износа теплосетей составляет не менее половины всех труб. Так называемая ежегодная подготовка сетей к отопительному сезону на практике оборачивается катастрофой. Причем даже в таких условиях периодами случается банальное воровство.

Самый яркий пример коррупционной составляющей – широко обсуждаемое, произошедшее несколько лет назад так называемое «трубное дело» – о крупных хищениях бюджетных средств при реализации госконтрактов по строительству и реконструкции тепловых сетей в Санкт-Петербурге. Было возбуждено дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Поводом для расследования стала колпинская коммунальная катастрофа, когда из-за морозов, произошел прорыв магистральной трубы, вследствие чего без теплоснабжения остались сотни жилых домов Колпинском районе Санкт-Петербурга , а около 50 тысяч жителей пришлось эвакуировать в отапливаемые помещения. Выяснилось, что во время ремонта теплосетей, лица, выигравшие тендер, использовали не новые, а уже бывшие в употреблении или бракованные трубы, однако счета выставлялись как за новый металлопрокат. Всего по такой схеме было заменено около 600 км теплосетей. По версии следствия, «грешили» такими услугами ООО «Петроком» и ООО «Мост-сервис».

Судя по современной карте прорывов, ситуация мало в чем изменилась, только если при губернаторе Полтавченко ответственные за коммунальную катастрофу были найдены и получили свои заслуженные сроки, то во времена правления Александра Беглова проблему пытаются не замечать. Губернатор фактически абстрагировался от ситуации с регулярными и массовыми прорывами, а профильные чиновники Смольного не придумали ничего нового и попросту переложили проблемы на эксплуатирующие предприятия.

При проверке одного из крупнейших предприятий – поставщиков тепла ГУП «ТЭК» Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга в том же 2021 году, инициированной прокуратурой города, выявились многочисленные нарушения в деятельности предприятия. Ущерб тогда оценивался в десятки миллиардов рублей средств налогоплательщиков. Речь шла о завышении цены контрактов, уклонении от уплаты налогов и нарушениях экологического характера. Эксперты при этом отмечали, что нарушения связаны с недостаточным финансирование тепловых сетей из тарифа, поэтому требуется постоянная поддержка от города. Из-за этого растет неэффективность бизнеса, так как менеджмент не заинтересован бороться за прибыль в ГУП, где прибыль уходит в бюджет.

Видимо это и стало формальным поводом для того, чтобы депутаты только что избранного «карманного» для исполнительной власти города Законодательного Собрания начали процедуру приватизации «ГУП ТЭК СПб».

Лишь отдельные представители ЗакСа выражали опасение, что город получив акции компании, создаст дочерние предприятия, которые сможет купить лояльный окружению самого губернатора Александра Беглова бизнес и покупать будут только те активы, которые смогут приносить прибыль – то есть генерирующие. Инженерные сети, то есть те самые, которые больше всего изношены и требуют затрат, все равно останутся на балансе города Санкт-Петербурга. Сомнений добавил и представитель Смольного в Мариинском дворце, когда уклончиво ответил на вопрос, останется ли город единственным собственником – это позволило не исключать вариант появления в будущем и других совладельцев.

Проблему приватизации озвучивал Борис Вишневский, который заявлял, что роль депутатов ЗакСа сводится лишь к формальному утверждению вопроса, а на выходе горожане получат только в несколько раз быстрее инфляции растущие цены, но не решение ежегодной проблемы с прорывом труб и разливом кипятка. Вопрос был поставлен так, что фактически приватизация могла сделать ТЭК монополистом в сфере ЖКХ, и привести к абсолютно бесконтрольному повышению тарифов. Тот же Вишневский отмечал, что ГУП ТЭК получает большие субсидии от Смольного, однако все равно находится в долгах.

Все это закончилось ничем – в августе нынешнего года губернатор Беглов предложил перенести приватизацию ГУП ТЭК на 2024 год. Зная любовь губернатора Александра Беглова к реформам, которые как правило приводят к провалам (мусорная, транспортная), петербуржцев совсем скоро может ожидать и новая реформа в сфере ЖКХ. Учитывая тотальную коррупцию в Санкт-Петербурге, есть риск того, что аварийные случаи на теплосетях не только не прекратятся, но и вырастут в несколько раз, а вот петербуржцы при этом рискуют «оплатить» такую реформу из собственного кармана за счет увеличения тарифов на тепло.

С другой стороны, холода в Петербурге уже наступили, а проблема после бурных обсуждений, сотрясания воздуха и ряда предложенных сомнительных решений так и осталась на своем месте. Отопительный сезон только начался и сегодня пока никому не известно, какие рекорды по разливам кипятка будут ставить в зимний сезон 2022-2023 петербургские коммунальщики.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

© 2022, РИА «Новый День»