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Воскресенье, 20 ноября 2022, 11:21 мск

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В Петербурге задержали участников банды неонацистов

В Санкт-Петербурге задержаны участники банды неонацистов, действовавшей в 2000-х. На счету у троих задержанных не менее двух убийств.

В северной столице были задержаны трое участников запрещенной экстремистской группировки «Боевая террористическая организация» (БТО) – это 36-летний Андрей Романов по прозвищу «Ариец», (ранее Костраченков), 37-летний Роман Орлов и 38-летний Денис Бураков известный как «Пэри», (ранее Харчев).

Все неоднократно судимы за убийство, незаконное хранение оружия и бандитизм. По данным следствия, мужчины входили в банду в 2003-2006 годах.

Одно из убийств было совершено 9 ноября 2003 года. Тогда в лесополосе у жилого дома на Искровском проспекте было обнаружено тело мужчины с множественными ножевыми ранениями. Вторая жертва экстремистов скончалась в больнице от кровопотери 26 декабря 2003 года.

Отмечается, что лидер той же группировки уже отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии «Полярная сова». Его осудили за убийства и бандитизм.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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