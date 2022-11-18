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Воскресенье, 20 ноября 2022, 11:21 мск

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В Петербурге мужчина зарезал пенсионерку в парке и хотел покончить с собой

В Санкт-Петербурге нашли тело 63-летней женщины с ножевыми ранениями. Напавший на нее мужчина пытался покончить с собой.

Преступление было совершено в Пискаревском парке, сообщает 78.ru со ссылкой на источник правоохранительных органах. Женщина занималась скандинавской ходьбой и в этот вечер вышла гулять, когда на нее напал 26-летний подозреваемый. Он несколько раз ударил пенсионерку ножом.

Злоумышленника задержали и доставили в больницу. Предположительно, он сам нанес себе ранения. В настоящее время пациент находится в реанимации.

По факту смерти женщины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи выясняют мотивы нападавшего и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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