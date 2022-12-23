В Ленобласти пенсионер отрубил голову соседке

В Ленинградской области пенсионера подозревают в убийстве женщины. Преступник заявил, что жертва хотела довести его до инфаркта.

В городе Тихвине в дежурную часть поступило сразу несколько сообщений о том, что мужчина избивает женщину. Прибывшие по указанному адресу полицейские обнаружили обезглавленное тело.

Как установили следователи, 68-летний безработный подкараулил в подъезде соседку, ударил ее палкой и затащил в свою квартиру, где отрубил ей голову топором.

Подозреваемого задержали. Он утверждает, что соседка якобы следила за ним и хотела довести до инфаркта. У пенсионера во время обыска изъяты два ножа, четыре топора и металлический прут. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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