российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 23 декабря 2022, 10:53 мск

Новости Северо-Запад

Новости, Кратко, Популярное

В Ленобласти пенсионер отрубил голову соседке

В Ленинградской области пенсионера подозревают в убийстве женщины. Преступник заявил, что жертва хотела довести его до инфаркта.

В городе Тихвине в дежурную часть поступило сразу несколько сообщений о том, что мужчина избивает женщину. Прибывшие по указанному адресу полицейские обнаружили обезглавленное тело.

Как установили следователи, 68-летний безработный подкараулил в подъезде соседку, ударил ее палкой и затащил в свою квартиру, где отрубил ей голову топором.

Подозреваемого задержали. Он утверждает, что соседка якобы следила за ним и хотела довести до инфаркта. У пенсионера во время обыска изъяты два ножа, четыре топора и металлический прут. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Убийства

В Подмосковье убийцу задержали через сутки после обнаружения фрагмента расчлененного трупа / В Торонто восемь подружек по соцсетям зарезали мужчину / Мужчину зарезали в подмосковной электричке и выбросили на платформу / Бездомный приговорен в Москве к 21 году колонии за тройное убийство 11-летней давности / В Афинах два человека погиби при стрельбе в кафе / Террористы взорвали отель для китайских дипломатов в Кабуле / Жительница Подмосковья зарезала собственного сына / Под Новосибирском подросток зарезал водителя-пенсионера, чтобы не платить за такси

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Северо-Запад, Россия, Скандалы и происшествия, Убийства,