В Петербурге мужчина выбросил труп на лестничную площадку

В Санкт-Петербурге мужчина выбросил на лестничную клетки обожженное тело женщины. Подозреваемого задержали.

Как пишут местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, жительница многоквартирного дома увидела, как сосед выволок тело женщины из своей квартиры и оставил на лестничной площадке.

Прибывшие по вызову полицейские обнаружили труп с термическими ожогами разных частей тела. Было возбуждено уголовное дело.

Под подозрение попал 52-летний безработный мужчина, его задержали и поместили в изолятор. Отмечается, что ранее он был судим. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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